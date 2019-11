Afvalstoffenheffing gaat omhoog, maar niet meer zo veel als eerst

Taart en slingers voor Schaljapin. De 100-jarige bizon

10 november OUDENBOSCH - De honderdste verjaardag van Schaljapin had alles wat een goed verjaardagsfeestje nodig heeft: taart, slingers, en er werd voor hem gezongen. Een eeuw oud worden is niet niks, natuurlijk. Klein detail: hij overleed al in 1937. Schaljapin is namelijk een opgezette wisent, een dier dat familie is van de bizon, dat zich in het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum in Oudenbosch (NVMO) bevindt.