Afvalfile-problemen voorbij wanneer nieuwe grondstoffenstraat in Roosendaal klaar is

Auto's, vaak met aanhangwagens, staan al weken op zaterdag in een grote file vast bij de milieustraat, omdat de straat verouderd is en het enorme aanbod op zaterdag niet aankan. ,,Bij de oude straat kunnen twee of drie auto’s met aanhangwagen op de verhoging. Vooral met het enorme aanbod op zaterdag geeft dat veel vertraging omdat de straat zo'n enorme piek in drukte niet aankan. Bij de nieuwe grondstoffenstraat die we op het moment aan het bouwen zijn is veel meer ruimte,” zegt De Klerk.