Afvaldump en vandalisme: roerig weekend voor Roosendaals centrum

Ook de gemeente Roosendaal spreekt van een een weekend met relatief veel overlast. Gemeentewoordvoerder Jeroen Steenmeijer: ,,Het was dit weekend inderdaad veel erger dan normaal.'' Extra en strenger optreden in het centrum wordt niet uitgesloten.

Dump

Qua afval was het vooral prijs in de Dokter Brabersstraat en ter hoogte van de ondergrondse containers bij de ingang van de parkeergarage bij de Nieuwe Markt. Op Facebook delen Roosendalers ook foto's van dump buiten het centrum, onder meer bij de Burgemeester Freijterslaan en de Van Beethovenlaan.

Daarnaast duiken er ook beelden op van (licht) vandalisme van afgelopen weekend. Zo zijn er op de Oude Markt bloembakken omgegooid en is er een container op één van de openbare toiletzuilen gehesen.

Volledig scherm Binnenstadsmanager Olav Posthumus raadt ondernemers aan zoveel mogelijk uitstallingen binnen te zetten. © Gusta Brouwers

'Druk weekend'

Alle beelden zijn ook bij de gemeente Roosendaal bekend, verzekert Steenmeijer. ,,Ook de politie bevestigt 'een druk weekend' achter de rug te hebben. Saver is volop in de weer om alles op te ruimen.'' Een directe verklaring heeft de woordvoerder niet voor de plotselinge overlastpiek. ,,Maar er waren wel evenementen én het was goed weer, dat trekt natuurlijk veel bezoekers naar het centrum.''

Extra toezicht

Roosendaal had eind vorig jaar ook een tijdje te kampen met een toename van overlast in de binnenstad. Grootste pijnpunt was toen vervuiling op straat. De gemeente Roosendaal besloot toen een poos extra te handhaven in het centrum. In de eerste twee weken van die extra handhaving werden gelijk ruim tachtig mensen op de bon geslingerd. Behalve voor vervuiling werden er ook bekeuringen uitgedeeld voor wildplassen en openbaar drank- of drugsgebruik.

De gemeente sluit niet uit die strengere controles opnieuw in te voeren. Steenmeijer: ,,Maar dan moet eerst duidelijk zijn of de toename structureel is. Dit kan ook een incident zijn. We houden het in de gaten.'

Volledig scherm De binnenstad had afgelopen weekend ook te maken met baldadigheid. © Gusta Brouwers

Incident

Ook binnenstadsmanager Olav Posthumus vermoedt dat afgelopen weekend een incident was. Hij zegt zelf geen toename van overlast te merken, ook niet via zijn contacten met de ondernemers. Wel heeft hij de afgelopen tijd een toename van baldadigheid gezien: bloembakken die worden omgegooid, uitstallingen die worden verplaatst. ,,Het is een feit dat je in Roosendaal helaas niet alles meer buiten kunt laten staan. Ik raad ondernemers tegenwoordig aan zoveel mogelijk spullen binnen te zetten, als dat kan.''