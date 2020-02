Afvalcontainers gratis omruilen? Dat kan pas na de zomer

Nieuwe voorraad

Het CDA en D66 in de Roosendaalse gemeenteraad hebben wethouder Klaar Koenraad gevraagd hoe het zit. Kennelijk is er wat onduidelijkheid ontstaan. ,,Ja, dat klopt", zegt Roger van Nassau (CDA). ,,Wij dachten dat de containers vóór 2 maart konden worden omgeruild. Dat hebben we ook zo afgesproken.” Van Nassau is van mening dat de gemeente de gemaakte afspraken moet uitvoeren. Dus nog deze maand een bak van 140 liter gratis omruilen voor eentje van 240 liter of omgekeerd.

Dus was de vraag aan de wethouder wanneer burgers een informatiebrief krijgen, waarin een en ander wordt uitgelegd. Want 2 maart is al over vier weken! De wethouder zegt dat elk huishouden eind mei of begin juni een brief krijgt over de omwisselactie die na de zomer op de rol staat. Ook op de website www.rsdaandebak.nl zal informatie te lezen zijn.