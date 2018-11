Afval wordt kunst op Roosendaalse basisschool De Blokwei

video Bom ontmante­len in Stampers­gat: hier kan het

9 november STAMPERSGAT - In een militaire trailer van de MIVD is een bom geplant. Omdat de Nederlandse regering ervoor koos de vier Russische hackers recent publiekelijk te ontmaskeren, stuurde Poetin zijn beste spion, Natascha, om de boel op te blazen. De bom moet binnen een uur ontmanteld worden door verschillende puzzels en opdrachten te voltooien in escape room Cyber Security van Escape Room Designer in Stampersgat.