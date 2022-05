Afval vat vlam in rijdende vuilniswagen in Roosendaal

Nauwelijks plek in West-Brabantse jachtha­vens: ‘Als mijn grote teen het dek raakt, zijn alle zorgen vergeten’

De jachthavens liggen vol, er zijn zelfs wachtlijsten voor een plek. Wie in coronatijd een boot kocht, doet die niet meer van de hand. Blijkbaar bevalt vakantie in eigen land prima. Ervaren booteigenaren snappen dat best: ,,Het is een enorm gevoel van vrijheid en onthaasten", vindt Alain Valkaert.

