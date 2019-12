Afspraken over ‘basisbieb’: voor plus bijbetalen

RUCPHEN/ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM -Een Basispakket die voor acht gemeenten dat een goede bibliotheekvoorziening garandeert, plus de mogelijkheid om ‘op maat’ extra’s af te nemen. Dat is de kern van het convenant dat maandag in Rucphen werd ondertekend over de nieuwe Bibliotheek West-Brabant.

,,Het hangt van de gemeentes af wat ze voor een plus over hebben’’, vulde Frédérique Assink (VANnU) aan. Zij leidt, na het afzwaaien van Harry van der Klink (Het Markiezaat), de fusie tot een nieuwe directeur is gevonden.

De overeenkomst die gisteren op het Rucphense gemeentehuis werd bekrachtigd biedt duidelijkheid voor de komende jaren. Als VANnU en Markiezaat per 1 januari onder de nieuwe naam doorgaan ligt er een stevige grondslag voor samenwerking. Bibliotheek West-Brabant biedt werk aan 90 medewerkers en ruim 200 vrijwilligers, die zes Taalhuizen en ruim 100 scholen ondersteunen. Er zijn 27 vestigingen en servicepunten.

Volledig scherm Harry van der Klink (Het Markiezaat) en Frédérique Assink (VANnU) © Agnes Boogers

De wethouders van Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert verbonden zich om in de regio een kwalitatief goed bibliotheeknetwerk te behouden. Zo is vastgelegd dat elke gemeente een fysiek uitleenpunt houdt. Ook leesbevordering en bestrijding van laaggeletterdheid zitten in het basispakket. Naast zulke afspraken is er ruimte voor flexibele extra’s. Gemeenten die zulke plus-voorzieningen willen, moeten daarvoor zelf geld vrijmaken.

Dubbel werk

De Roosendaalse wethouder Toine Theunis ziet de samenwerking als ‘een gigantische stap vooruit’, die dubbel werk kan voorkomen. ,,Individueel kun je als bieb niet verder. En al die verschillende geldstromen… Per gemeente moest de bibliotheek verantwoording afleggen. En dan steeds net weer even anders. Dat kost zó veel tijd.’’

Gastvrouw Laura Matthijssen onderschrijft de gedachte dat de schaalvergroting efficiënter werkt. De Rucphense wethouder vindt dat de nieuwe organisatie toekomstbestendig is. Ze is blij met de afspraken over taalondersteuning. ,,We willen van de hap-snapaanpak af. Niet dat er het ene jaar iemand langsgaat om enthousiast voor te lezen en dat het volgende jaar het geld op is.’’