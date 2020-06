Afslagverbod Lage Zegstraat moet sluipverkeer Borchwerf weren

Voor de bewonersgroep Lage Zegstraat de bevestiging van wat ze al lang wisten: het is te druk op een polderweg, die daar helemaal niet op is berekend. ,,Alle vrachtverkeer van de distributiecentra op Borchwerf rijdt via Zegge naar de A58 om zo knooppunt De Stok te mijden’’, zegt woordvoerder Patrick Hendriks van de Bewonersgroep.

De straat is de twee kilometer lange weg tussen het dorp Zegge en het Roosendaalse industrieterrein Borchwerf II. Het sluipverkeer rijdt vanaf de A58 via Zegge en de Lage Zegstraat binnendoor naar de distributiecentra op Borchwerf en vice versa. Hendriks: ,,Verbodsborden halen weinig uit, zolang de politie niet aan handhaven toe komt.‘’

Verkeerswethouder René Lazeroms houdt de uitkomsten van het onderzoek en plan van aanpak nog even onder de pet. Hij heeft ze gedeeld met een kleine afvaardiging van de bewoners. ,,Het proces zuiver houdend, presenteren we de gegevens tijdens een reeks inloopmomenten. Vanwege corona zal dat steeds aan kleine groepjes zijn, niet voor een volle zaal in de Nieuwenbergh.’’

Snel actie

Dat hij daarna snel tot actie overgaat, is helder. ,,Daarbij rekening houdend met de belangen van al onze inwoners. Verkeersremmende maatregelen in de Lage Zegstraat mogen niet ten koste gaan van bijvoorbeeld Rijksweg Noord/Leemstraat‘’, waarschuwt Lazeroms voor het waterbedeffect.

Hendriks wil de verkeersoverlast al evenmin in een straat verderop leggen. ,,Het zou ons al heel wat waard zijn als de sluiproute Lage Zegstraat uit de navigatiesystemen verdwijnt. Qua reistijd maakt het weinig verschil of een chauffeur vanaf Borchwerf via de A17 en A58 West-Brabant uit rijdt of dat langs onze straat doet. In de ochtend- en avondspits loopt het hier gauw vast of sukkelen ze achter een tractor aan.’’

Afslagverbod

De Zeggenaar kan zich vinden in de voorgelegde opties om de Lage Zegstraat veiliger te maken. Zo is het de bedoeling om het weggedeelte tussen de Hoge Heistraat en de kruising met de Onze Lieve Vrouwestraat dertig kilometerzone te maken. Verder wordt het verkeer op het kruispunt Lage Zegstraat-Nelson Mandelastraat ontmoedigd door een afslagverbod. Hendriks: ,,Verkeer wat vanuit onze straat Borchwerf wil bereiken kan op deze kruising niet meer rechtsaf slaan. Andersom kunnen weggebruikers vanaf het bedrijventerrein niet links afbuigen richting Zegge. Landbouwverkeer en fietsers kunnen nog wel afslaan.‘’