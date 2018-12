Afscheidsfeest Zaal Geerts in Stampersgat

STAMPERSGAT - Het licht in het groene logo met witte letters van Zaal Geerts in Stampersgat is zaterdagavond nog aan. Wie er onderdoor loopt hoort het goed. Het geluid van weleer. Wie ging er niet uit. Bekende artiesten kwamen. Mientje Heijnen en haar (overleden) man Rien runden de toko. Vanavond zijn er velen. Oud wordt Nieuw heet het sluitingsfeest. "Ik loop hier met een dubbelgevoel rond'.

Het publiek van weleer is nu wat grijs in de haren. Ook kids van 'de jongeren van toen'. De verhalen komen los. Aan de bar en de statafels, op de vloer bij het podium. DJ Mathijs Pluygers strooit met lekkere Hollandse nummers. Gelukkig niet te hard. Bijkletsen doet ook Ilona van Nijnatten (56). "Ik ging hier altijd met mijn vriendinnen uit. Met Top Pop, Veronica's Drive in Show. Genieten.”

John de Blaaij vond het hier zo goed, dat hij er met schoonmaakster Alexandra in 1997 trouwde. 'Ik ging hier vooral naar toe voor de WC-Experience.’ De polonaise trekt door de zaal. Marian en Tanja - twee zussen van Mientje - zijn er. Wonen beide nog in Hoeven. "Toen ons Mien naar Stampersgat trok hadden we zoiets van: Wat ga je daar nou toch doen?”

Bijzonder is het verhaal van Jolanda Theunisse uit Oud-Beijerland. "Ik heb hier mijn man Eric leren kennen. Hij was hier aanvankelijk barman en later dj met Sound Systems. Ik was ooit op weg met mijn vriendinnen naar Fijnaart. Maar door de mist namen we de verkeerde afslag en kwamen hier terecht. Heerlijk sfeertje. Heb ook absoluut geen moeite gehad om hier te wennen.”