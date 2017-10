Afscheid van jeugdhuis De Louwen in Rucphen met verkoop van aandenkens

Topstuk

Na de veiling hield Kinder Vakantie Werk Rucphen zaterdagavond een reünie, waar veel herinneringen werden opgehaald door voornamelijk ouderen die ooit in De Louwen groot zijn geworden. Rian van Dorst van de werkgroep KVW Rucphen: ,,Gezellig druk. Met mensen die in het begin al in de leiding zaten, maar ook mensen die al vijfentwintig jaar weg zijn uit Rucphen. Voor ons een heel geslaagde laatste activiteit in ons jeugdhuis."