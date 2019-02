,,Het waren geweldige optredens, heel divers", vertelt Franken ,,Het begon met een lip-dub. Dat is een filmpje waarin geplaybackt wordt. Op woensdagen ben ik vrij, toen hebben ze het opgenomen. In elke klas werd iets uitgebeeld. Dat ik uitrustte, aan het eten of was of dat ik tenniste, bijvoorbeeld. Het was ontzettend grappig en leuk en er goed in elkaar gezet. Omdat ze het op mijn vrije dagen hadden opgenomen, wist ik van niks", vertelt Franken. ,,Dansjes, een rap, complimentjes; alles had betrekking op mij. Ik voelde me vandaag heel speciaal. Zoiets maak je niet elke dag mee. Zelfs de kleuters van de Spiegeltuin zongen een liedje voor me.”