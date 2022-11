Afdeling Vergunningen van gemeente Roosendaal draaide op halve kracht

De Tullepeta­on is wakker, het drietal gaat door: Roosendaal is klaar voor het carnavals­sei­zoen

ROOSENDAAL - Priens Markus I, narreke Doremi en sjampetter Rinus voeren ook komend jaar het carnaval in Tullepetaonestad aan. Dat is bekendgemaakt tijdens het Liedjesfestival in een overvolle Kwakkelkooi (schouwburg De Kring).

12 november