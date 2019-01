Afbreken van Roosendaalse ijsbaan duurt tot zaterdag

VIDEO Fietser komt onder taxibusje terecht op Borchwerf Roosendaal

19:11 ROOSENDAAL - Aan de Borchwerf in Roosendaal is maandagmiddag omstreeks 17.00 uur een ongeluk gebeurd. Een fietser en taxibusje zijn met elkaar in botsing gekomen. De fietser is daarbij onder het busje terechtgekomen.