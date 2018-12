AED's gestolen in Rucphen, Schijf en Sprundel: ‘Die daders snappen niet dat ze met mensenlevens spelen’

SCHIJF - Peter Clarijs van de buurtpreventie en Wies Vriends van de EHBO kunnen er niet bij: wie haalt het in zijn hoofd om AED's te stelen? Toch zijn er van de week vijf verdwenen in Schijf, Sprundel en Rucphen.

,,Het gaat om een zaak van leven en dood", zegt buurtpreventist Peter Clarijs bij café het Wapen van Schijf in de St. Antoniusstraat in Schijf. Ook daar stond deze week de kast waar de AED inzit open.

Inmiddels is de reserve defibrillator in die kast gehangen. ,,Je kon de kast openen door de voorkant te draaien", zegt Wies Vriends. ,,Nu hebben we er een cijferslot aan gehangen.” Maar Peter Clarijs vraagt zich af of iemand die gespannen is en haast heeft, dat cijferslot snel genoeg open krijgt.

Voordeur

Bij Vriends, die een end verderop in de St. Antoniusstraat woont, hing ook een hartstarter aan de gevel. ,,Ik kwam van de week thuis uit Roosendaal en toen zag ik dat de kast leeg was. 's Morgens heb ik er niet op gelet, want hij hangt net voorbij onze voordeur.”

De twee zijn zeer boos want als een hulpverlener een automatische externe defibrillator nodig heeft, gaat het om minuten. Hoe eerder het apparaat op iemand met hartproblemen kan worden aangesloten, hoe groter de kans op redding.

Reserve

,,Vorige week hebben we er nog een gebruikt hier in Schijf. Gelukkig bleek het achteraf niet nodig te zijn, maar stel dat je er nu een nodig hebt. Daarom hebben we onze reserve-AED in de kast bij Wapen van Schijf gehangen. Er zijn voorlopig geen evenementen waar we er een mee naartoe moeten nemen", zegt Wies Vriends.

De diefstal van AED’s is aan de orde van de dag in ons land. In Breda is eind oktober een man aangehouden na de diefstal van een AED in de Stada Stores bij het NAC-stadion. Aan de hand van camerabeelden kon hij worden opgepakt.

Politie

Een woordvoerder van de politie kon zaterdag geen antwoord geven op de vraag of er een markt is voor gestolen AED's of waar ze anders voor kunnen worden gebruikt.

Peter Clarijs in Schijf: ,,We houden voorlopig een extra oogje in het zeil. Maar eigenlijk kun je hier niks tegen doen. Die daders realiseren zich niet dat ze met mensenlevens spelen.”

