Advocaat Roosendaalse verdachte van runnen drugslab: ‘voorarrest duurt veel te lang’

Hij had het donderdag over de verdachten van betrokkenheid bij een drugslab aan de Voorstraat in Roosendaal. Die zijn op 13 maart opgepakt en zitten nog altijd vast. De rechtbank besloot donderdag alle vier de verdachten ook nu nog niet vrij te laten. ,,Er is jarenlang veel verkeer geweest rond de schuur, op nachtelijke uren ook. En dat in een woonwijk. Er is veel drugs gevonden. Het gevaar dat het voorarrest langer duurt dan de uiteindelijke straf ziet de rechtbank nu nog niet.’’