Advies aan gedupeerden kluisroof Oudenbosch: 'Blijf in goed contact met de bank'

OUDENBOSCH - Op het mailadres kluisroofoudenbosch@outlook.com hebben zich inmiddels ruim honderd personen gemeld. Of dat allemaal gedupeerden van de kluisjesroof bij de Rabobank in Oudenbosch zijn weet de initiatiefneemster niet. "Zoals de bankdirecteur eerder zei, moet ik mede-slachtoffers evengoed op hun 'blauwe ogen' geloven. Op basis van de inhoud knokken we allemaal voor het onrecht ons aangedaan. Maar er zullen wellicht een paar 'infiltranten' bij zijn."

De vrouw, die anoniem wil blijven, zegt op haar beurt zeer vertrouwelijk met de mails om te gaan. Ze verzamelt de groeiende lijst met gedupeerden, maar wacht nog met vervolgstappen. "Eerst moeten we bericht krijgen van de bank. Dat zou begin deze week zijn, maar de postbode komt 's maandags niet."

Krachtenbundeling

Jurist Hans van Oijen van Asselbergs en Klinkhamer advocaten vraagt zich af of de krachtenbundeling veel zoden aan de dijk zal zetten. "De oproep om samen tegen de bank op te treden en een advocaat in de arm te nemen klinkt sympathiek, maar zelfs als een rechter de beperking van schadevergoedingsplicht door de Rabobank zou vernietigen, zal elk slachtoffer individueel tegen bewijslast aanlopen." Van Oijen heeft maar één advies aan de kluisjesbezitters: "Blijf voorlopig zo goed mogelijk in contact met de bank, waarbij hopelijk het schadebewijs aannemelijk gemaakt kan worden."

Volgens de Bredase advocaat kan gevoeglijk worden aangenomen dat niet één verzekeraar in Nederland de onbekende inhoud van kluizen verzekert. "De bank kan zich dus niet tegen het geopenbaarde risico verzekeren. De kans dat een rechter de schadebeperking vernietigt acht ik uitgesloten." Met andere woorden: op meer dan de in clausule opgenomen 45.000 euro hoeven de kluisjesbezitters niet te rekenen.

24 uur

De bank heeft namens de slachtoffers aangifte gedaan van diefstal. Nadat dinsdag en woensdag alle betrokken op de hoogte zijn gebracht, bleven de gedupeerden daarna in het ongewisse. Het filiaal aan de Kade is al een week dicht. Politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage zegt dat het in kaart brengen van de roof veel tijd vergt. Vaststaat dat de rovers tussen de 300 en 350 van de zeshonderd kluisjes wisten open te breken. Welingelichte bronnen beweren dat de dieven zaterdag 3 maart na uitschakeling van het alarmsysteem de ondergrondse kluisruimte binnendrongen en daar mogelijk zo'n 24 uur ongestoord hun slag konden slaan.