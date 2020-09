Adrie Kuijstermans is in Stampersgat de man van de kerk en van het water

STAMPERSGAT - Adrie Kuijstermans is de nieuwe eigenaar van het voormalige Staalunie-terrein in Stampersgat. Eerder kocht hij al de kerk in het dorp, waarvan hij deze week de woningbouwplannen ontvouwde.

De Standdaarbuitense investeerder liet acht jaar geleden zijn oog al vallen op het bedrijventerrein aan de Fabriekstraat. ,,Ik was te laat, eigenaar Reesink had juist een nieuwe huurder gevonden: Mostert uit Klundert.‘’

Acht jaar later zegt Reesink de huur met Mostert op. Het bedrijf ruilt Stampersgat in voor een terrein in Lamswaarde. Kuijstermans rook zijn kans en zocht opnieuw contact met de eigenaar Reesink. ,,Toen waren we er binnen een uurtje uit.‘’

Ook de gemeente Halderberge hoorde van de grondtransacties in de hoop dat een mogelijke nieuwe eigenaar een duurzame bestemming aan het 6,5 hectare grote terrein wil geven.

Schoon

Dat laatste is Kuijstermans zeker van plan. ,,Het duurde even vooraleer het terrein schoon was opgeleverd. Er heeft de afgelopen jaren nogal wat gestaan. Nu dat bijna zo ver is, kunnen we pas goed zien wat er zoal moet gebeuren aan bijvoorbeeld de loodsen.‘’

Asbest

Die wil hij vooralsnog als opslag gebruiken. ,,Eerst gaan we het terrein op orde brengen. Asbest van het dak halen en de loodsen van een nieuw dak voorzien.‘’ Zoals ook met zijn kerken neemt Kuijstermans uitgebreid de tijd om plannen te maken met het terrein. ,,De vernieuwde loodsen blijven waarschijnlijk de eerste vijf jaar voor opslag bedoeld. Daar houden we streng toezicht op. In de verdere toekomst wil ik toch eens kijken of beperkte woningbouw niet tot de mogelijkheden behoort. De problematiek van de milieucirkels van de suikerfabriek is me bekend, maar het zou zonde zijn als Stampersgat voor eeuwig op slot ligt.‘’

Kuijstermans wil in elk geval een goede buur met de omgeving worden. ,,Eigenlijk met heel Stampersgat. Ik ben mijn buurdorp steeds meer gaan waarderen, het ligt ook aan het water. Ik hou van oude gebouwen en ik hou van water. Die combinatie heb ik met kerk en fabrieksterrein gevonden.‘’

Volledig scherm Stampersgat - 22-5-2018 - Foto: Marcel Otterspeer / Pix4Profs - Adrie Kuijstermans (rechts) heeft de kerk van Stampersgat gekocht. Naast hem José Frijters. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs