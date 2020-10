Adriatico defintief failliet verklaard, eigenaar vertrekt uit Roosendaal

Bij de rechtbank is eerder deze week het faillissement uitgesproken over Adriatico. Tegen de huisbaas verloor Lagerweij bovendien een kort geding om te voorkomen dat hij het pand zou worden uitgezet vanwege een forse huurschuld van pakweg 120.000 euro. Die ontruiming heeft inmiddels plaatsgevonden, bevestigen de exploitant en de advocaat van de eigenaar. De pandeigenaar, die ook de inventaris bezit, is van plan het Italiaanse restaurant zelf voort te zetten en overweegt tijdens de coronamaatregelen afhalen mogelijk te maken.

Huurachterstand

Ook bij Beer 'n Steak is er sprake van een huurachterstand. "Ik ben met de eigenaar in gesprek over hoe we dit op een nette manier kunnen afronden. Ik geef de zaak uit handen, want door de coronacrisis heb ik uiteindelijk maar twintig procent van de normale omzet kunnen draaien", zegt Lagerweij. De horecaman nam enkele jaren geleden beide restaurants over.

Hij lag ook in de clinch met de gemeente Roosendaal over de benodigde vergunningen voor beide restaurants. Die ontbraken, reden voor de gemeente handhavend op te treden en de zaken te sluiten. Een kort geding om dat tegen te gaan verloor de ondernemer. De kans dat hij alsnog de vergunningen krijgt lijkt nihil. Obstakel vormt zijn strafblad waardoor er volgens de gemeente sprake is van 'slecht levensgedrag'. Zo is hij meerdere malen veroordeeld vanwege onder meer rijden onder invloed, faillissementsfraude, bedreiging, schuldheling en valsheid in geschrifte.

Lagerweij was nog bezig met het opzetten van een ander Italiaans restaurant in de stad. Maar de exploitatie daarvan geeft hij ook op. "Mijn opdrachtgever heeft iemand anders daarvoor gevonden. Voor mij houdt het op in Roosendaal."