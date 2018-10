AdA officieel geopend in Roosendaal, 'Academie om trots op te zijn'

Inbrekers forceren deur van loods en bedreigen voorbijgan­ger met taser in Roosendaal

11:42 ROOSENDAAL - Op bedrijventerrein Borchwerf in Roosendaal is woensdagavond een vermoedelijke inbreker aangehouden. De man (30) probeerde in een loods in te breken. Een man die te hulp schoot, werd met een taser bedreigd. Dat gebeurde rond 18.00 uur. De politie zoekt nog naar een tweede verdachte.