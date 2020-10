Ad wint fotowedstrijd: ‘Dat ik niet uit mijn scootmobiel kan komen, was nu mijn voordeel’

Fotografie is voor Ad een hobby waar hij al zijn energie in kwijt kan. ,,De camera is mijn vriendin”, grapt de 73-jarige fotograaf. ,,Fotograferen geeft ontspanning en is leerzaam. Ik ontdek steeds nieuwe dingen.” De liefde voor het fotograferen begon in zijn jeugd. ,,Tijdens mijn diensttijd bij het Korps Mariniers noemden ze me hoffotograaf.”

Tovenaarsleerling

Meijer stimuleerde Ad om foto’s voor de Monumentendagwedstrijd in te sturen. ,,Eigenlijk twijfelde ik daarvoor teveel aan mezelf”, biecht Ad op. ,,Ik was dan ook verbaasd dat mijn beide ingestuurde foto’s genomineerd werden. Dat ik de publieksprijs won, geeft me zelfvertrouwen. Ik ben er ook best wel trots op!”

Perfecte positie door scootmobiel

Zijn ingezonden foto’s maakte Ad van en rond kerken: ,,Ik ben erg gelovig en kom veel in de kerk. De vrijwilligers daar kennen me goed en zijn altijd bereid me te helpen. Het fotograferen kost me namelijk best veel inspanning. Dat ik niet uit mijn scootmobiel kan komen, was nu echter in mijn voordeel want ik had daardoor in de Josephkerk de perfecte positie voor mijn foto. Het thema van de wedstrijd was Leermonumenten. In mijn ogen kun je leren van het geloof maar ook van de architectuur van de Josephkerk. Volgens mij moet Hurks het beeld van mijn foto zo in gedachte hebben gehad bij het ontwerpen van de kerk.”