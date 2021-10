Active Ants breidt fors uit in Roosendaal: meer voorraad, meer robots, meer personeel

Die uitbreiding is ondertussen in volle gang en moet in februari volgend jaar helemaal zijn afgerond, zegt mede-oprichter Jeroen Dekker. Dat duurt uiteindelijk iets langer dan gepland, vanwege corona en vertragingen bij het leveren van bouwmaterialen zoals aluminium. Deze groei is volgens hem slechts een tussenstap, de komende jaren moet Active Ants nog verder uitbreiden in Roosendaal. Daar is bij de bouw van het distributiecentrum al rekening mee gehouden.