Actieleiders Bravis en Amphia Ziekenhuis blij met steun voor cao-akkoord: ’Mooi nieuws, net voor de jaarwisseling’

Hij betitelt de cao-afspraken met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen als het ’maximaal haalbare’. ,,Dit akkoord is ook voor de ziekenhuizen te behappen.” Ook Juanita van Campenhout, lid van het actiecomité in het Amphia is tevreden met het bereikte resultaat. ,,Blij met het extra loon, maar nog belangrijker is dat dit akkoord er hopelijk voor gaat zorgen dat de werkdruk die we als verpleegkundigen in het ziekenhuis allemaal ervaren, vermindert.”

Tot twee keer toe voerden ziekenhuismedewerkers in het hele land dit jaar massaal actie voor meer loon en hogere toeslagen voor onregelmatig werk. Ook Bravis en Amphia Ziekenhuis draaiden zondagsdiensten om de eisen ingewilligd te krijgen. Het onderhandelingsakkoord van 14 december bevat een structurele loonstijging van 8 procent in de komende twee jaar: 5 procent per 1 januari 2020 en nog eens 3 procent vanaf 2021. Voor 2019 zit er geen salarisverhoging in, maar krijgt het ziekenhuispersoneel éénmalig een bruto-uitkering van 1200 euro. Ook worden de onregelmatige diensten beter betaald.

Bravis-actieleider Wessel van Meer: ,,We hebben een belangrijk signaal afgegeven: dat we serieus werk doen en als zodanig behandeld willen worden."

Verschil in loonstijging

Van Meer erkent dat op de werkvloer van het Bergse en Roosendaalse ziekenhuis wel discussie ontstond over het verschil in loonstijging tussen de gespecialiseerde (vaak wat oudere) verpleegkundigen en de ’gewone’ afdelingsverpleegkundigen. Die laatste groep gaat er procentueel wat meer op vooruit dan de gespecialiseerden. ,,Maar omgerekend in euro's is het verschil klein”, aldus Van Meer die toejuicht dat ook stagiaires en leerlingen goede zaken doen met de nieuwe cao.

Die loopt tot half 2021. Van Meer schat in dat het tot die tijd rustig blijft aan het arbeidsfront. Aan de nu gesloten deal gingen maanden van slepende onderhandelingen vooraf. Een bemiddelaar van buiten wist de gesprekken uiteindelijk vlot te trekken.