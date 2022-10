Actiecomité verzet zich tegen vestiging Cloetta: ‘Grote fabriek hoort thuis op Borchwerf, maar dat is vol’

IJsbanen West-Bra­bant lopen ondanks energie­prij­zen warm voor het schaatssei­zoen

BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - Al stijgt de stroomprijs nog zo snel, de ijspret achterhaalt haar wel. Schaatsers kunnen straks gewoon de ijzers onderbinden in Roosendaal, Wouw, Hoogerheide en Bergen op Zoom. In Steenbergen laat een definitief ‘ja’ nog even op zich wachten.

17 oktober