Actiecomité De Meeten II hekelt onderzoeken naar tankstation

Volgens het actiecomité is dat rapport zo geschreven dat er niks de komst van dat tankstation in de weg staat: ,,Alles wijst erop dat de schrijvers van het marktonderzoek hebben toegewerkt naar de gewenste conclusie.'' Daarbij stelt het comité dat er geen enkele economische noodzaak is voor een extra tankstation.

Dat schrijft de bewonersorganisatie - dat al eerder aangaf tegen die ontwikkeling te zijn - in een brief aan de Roosendaalse gemeenteraad. Die praat donderdagavond over het voornemen van de gemeenten om een zogeheten 'verklaring van geen bedenkingen' af te geven voor de komst van het pompstation. De aanvrager - die voorheen een tankstation had op de hoek van de Puitenbroekstraat en de Vogelenzangstraat - wil op die plek een onbemand tankstation realiseren. Daar komen ook vier wasboxen bij. Aan de oostkant van het perceel komen nog vier onoverdekte plekken om auto's te stofzuigen.

'Geen belemmeringen'

Volgens het bureau dat die plannen onderzocht heeft, staat niets die plannen in de weg. ,,De ontwikkeling past binnen het geldende rijks-, provinciale en gemeentelijke beleid. Het is verder niet strijdig met de duurzaamheidsladder. Ook qua milieuaspecten kan gesteld worden dat er geen belemmeringen zijn. Kortom, op basis van het geldende beleid en de onderzoeksgegevens zijn geen belemmeringen bekend voor deze ontwikkeling.''

Ook een aanvullend marktonderzoek uit 2017 stelt geen problemen te zien met de plannen: ,,Op basis van de confrontatie tussen vraag en aanbod in de markt van motorbrandstoffen binnen het onderzochte marktgebied van Roosendaal, kan geconcludeerd worden dat de markt anno 2017 zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin zeker nog ruimte overlaat voor de vestiging van een nieuw tankstation aan het Spectrum.''

Vraagtekens

Actiecomité De Meeten II ziet dat anders. De omwonenden - vooral bewoners van De Landerije - hebben het vermoeden dat de aanvrager door de gemeente geen strobreed in de weg wordt gelegd: ,,Waarschijnlijk ligt de echte reden voor dit raadsvoorstel in het feit dat de gemeente de aanvrager wil compenseren voor het verkeersluw worden van zijn oude locatie aan de Vogelenzangstraat.''

Ook bij het marktonderzoek zet het comité grote vraagtekens. Volgens dat onderzoek ligt de vraag naar brandstof bijna een miljoen liter per jaar boven het aanbod. ,,Omdat wij geen rijden wachtenden bij de tankstations constateren, lijkt het ons een logische verklaring dat dit overschot onder andere wordt gecompenseerd door inwoners die goedkoop tanken in België.'' Daarnaast wordt er in dat rapport uitgegaan van nieuwe woningen in de Landerije. ,,Bijzonder, want deze wijk was al volledig bebouwd tijdens het publiceren van dit onderzoek.''