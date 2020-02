Actiecomité blijft vechten: ‘Ik ga liever strijdend ten onder’

interview Opperklets­ma­joor: ‘Bizar, ik heb al optredens staan voor 2022’

11:17 OUDENBOSCH - Het zat er al vroeg in, zegt Joep de Wildt. Na zijn winst in het Keiebijters Kletstoernooi is hij een gevestigde naam in de tonpraterswereld. ,,Het is een uit de hand gelopen hobby.''