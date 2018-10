Actie tegen ondermijning in buitengebied Schijf

Drugs, mensenhandel en misbruik

De actie in de gemeente Rucphen is gericht op informeren over- en bewust maken van die gevaren. ,,We gaan voor een vitale leefomgeving'', zei de burgemeester. Door verspreiding van folders met tips om hennepteelt, synthetische drugs, mensenhandel en misbruik van panden te herkennen, worden de inwoners opgeroepen om daar aan mee te helpen. ,,Er komen nog bewonersavonden waarop nadere informatie en uitleg gegeven wordt'', liet Melloney Suijkerbuijk, Juridisch adviseur handhaving & veiligheid, van de gemeente weten.

Inspecties

In kader van de actie Vitaal Buitengebied bezoeken een Buitengewoon Opsporingsambtenaar en een bouwinspecteur in de gemeente 1368 adressen, dat zijn in totaal 3556 opstallen, bij bedrijven en particulieren. Zij letten onder andere op leegstand, brandveiligheid, constructie, asbest en vergunningen. Tijdens de inspecties wordt aan de eigenaren verteld wat er niet in orde is en waar ze op moeten letten. Twee BOA's en twee bouwinspecteurs moeten het hele karwei klaren. Naar verwachting zullen daar twee à drie jaar voor nodig zijn.