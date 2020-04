Actie ‘Ik Vergeet Je Niet’ maakt van eenzame Roosendalers kunstenaars

,,Op zo'n korte termijn een mooi resultaat", zegt Trudie Stalpers van CultuurCompaan. Bergen op Zoom en Breda willen er ook mee aan de slag gaan.

Nog even in het kort. Nu iedereen binnen moet blijven voelen eenzame mensen zich vaak nog beroerder. Vooral ouderen. Voor deze mensen had CultuurCompaan al programma's als Tijd Van Je Leven en de Stamtafels, maar die liggen nu stil.

Poster voor het raam

Om eenzame ouderen toch niet te laten verkommeren is Ik Vergeet Je Niet opgezet. In BN DeStem heeft een aantal dagen een poster gestaan die de Roosendalers voor het raam konden hangen; het teken dat ze mee willen doen. Deelnemers krijgen de opdracht om samen met een kunstenaar, een opbouwwerker of een vrijwilliger een kunstwerkje te maken.

Telefoonboom

De kunstenaar fungeert als coördinator in die wijk en zorgt dan in samenwerking met de al bestaande wijkteams ook voor de organisatie van een telefoonboom: deelnemers kunnen elkaar bellen om te informeren naar elkaars project, ideeën uit te wisselen en om een praatje te maken.

Quote Volgende week gaan we de wijken in om nog meer bekendheid te krijgen. We gaan flyeren bij supermark­ten Trudie Stalpers, CultuurCompaan Roosendaal

Leeg drinkpak

De eerste opdracht is al verspreid: maak iets leuks van een leeg drinkpak. Elke week komt er een andere opdracht, waarbij steeds basismateriaal nodig is dat iedereen in huis heeft. Aan het einde van de coronacrisis worden alle werkstukken verzameld en centraal tentoongesteld.

Misverstandje

Quote Sommige mensen denken dat het eenmalig om één werkstukje gaat, maar er komt wekelijks een opdracht Trudie Stalpers, CultuurCompaan Roosendaal ,,Deze week hebben we de aftrap gehad met acht kunstenaars", zegt Trudie Stalpers. ,,Volgende week gaan we de wijken in om nog meer bekendheid te krijgen. We gaan flyeren bij supermarkten.”



Ze wil even een misverstandje uit de weg ruimen: ,,Sommige mensen denken dat het eenmalig om één werkstukje gaat, maar er komt wekelijks een opdracht.” Mensen krijgen die opdracht op de computer binnen en wie die niet heeft krijgt een canvas tasje met de opdracht aan de voordeur.

In de stad Roosendaal is de belangstelling nu goed. Op de website van CultuurCompaan is de poster te downloaden die voor het ram kan worden gehangen. ,,Volgende week gaan we ook met de kinderen aan de slag", vertelt Stalpers enthousiast.

Wouw en Nispen