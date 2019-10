Achtse boek van Elly Schepers met gedichten en in dialect

Verkrach­ting Oudenbosch ‘door zwarte magie’

15:15 BREDA/OUDENBOSCH - Verdachte Bobby R. (37) uit het Vlaamse Loenhout zou vijf jaar de cel in moeten vanwege een gruwelijke verkrachting in Oudenbosch op 21 maart. Dat eiste officier van justitie Anita Gaillard-Beugeling donderdag in de rechtbank in Breda. R. denkt dat zijn stiefmoeder met z’n geest speelde. ,,Het was zwarte magie.”