Achthonderd handtekeningen voor wandelbrug over Koepelbaan en ommetjes in Halderberge

Veilige manier

Bruggetje van Thijs

Het idee van de voetgangersbrug is niet nieuw. Vijf jaar geleden droeg raadslid Thijs Graste van Lokaal Halderberge de overspanning al aan in de gemeenteraad. Wethouder Jan Mollen zie op het bordes van het gemeentehuis dat die brug in de volksmond al ‘het bruggetje van Thijs’ werd genoemd. ,,Het CDA opperde later de aanleg van een geboortebos nabij Albano, er is vraag naar een losloopgebied voor honden, we gaan het plan Groene Vaart ontwikkelen. Kortom het gebied aan de rand van Oudenbosch is in beweging‘’, aldus Mollen.