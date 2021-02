Achtervolging van scooterrijder in Roosendaal eindigt in glijpartij

Door winters weer kan Martijn met zijn husky's gewoon door de Brabantse bossen trekken

10 februari HEERLE - Als hondentrainer is Martijn Verhaegen dagelijks met zijn Husky's bezig. Normaal is dit om de dieren voor te bereiden op wedstrijden in Oostenrijk, Zwitserland of Zweden, maar door de hevige sneeuwval kan hij deze dagen gewoon door Landgoed Lievenberg toeren.