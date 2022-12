Acht woningen ontruimd na explosie in Roosendaal: kans dat als één muur instort, het hele blok instort

MET VIDEOROOSENDAAL - Buurtbewoners van de Genestetlaan in Roosendaal zijn woensdagavond opgeschrikt door explosie in een woning. De bewoner raakte hierbij gewond. Acht woningen zijn ontruimd en het is niet bekend wanneer de bewoners terug naar huis mogen.

De harde knal was rond 21.50 uur te horen. De brand die daarna ontstond was zo’n veertig minuten later onder controle. Tijdens het incident raakte de bewoner gewond. Hij liep onder meer brandwonden op aan zijn been. Ambulancemedewerkers behandelden hem ter plaatste aan zijn verwondingen. De man was flink geschrokken maar nog wel aanspreekbaar. Een ambulance bracht hem naar het ziekenhuis.

Ter plekke zijn twee gasflessen gevonden die een rol hebben gespeeld bij de ontploffing, meldt de brandweer. Een gasfles lag na de knal op het bed en een andere lag ernaast. De explosie zorgde voor een enorme ravage. Volgens een woordvoerder van de brandweer heeft de explosie de voor- en achtergevel van de betreffende woning eruit geblazen.

De schade treft ook de buren. ,,Er is gevaar”, stelt de woordvoerder. De kans bestaat dat als er één muur instort, het hele blok instort. ,,Eerst dachten we dat alleen de woningen van direct naastgelegen buren moesten worden ontruimd. Maar later bleek dat het hele blok ontruimd moest worden.”

Uren nablussen

De bewoner is een alleenstaande man met een hond. De buren vingen de hond op. In het blok bevinden zich acht woningen. Alle bewoners moesten vannacht ergens anders verblijven. Iemand van woning- en bouwtoezicht van de gemeente zal later poolshoogte nemen.

De Genestetlaan ligt in het zuiden van Roosendaal. De explosie heeft voor forse schade gezorgd aan een hoekwoning. Netbeheerder Enexis kwam ter plaatse om gas en stroom af te sluiten. De woning moest worden gestut. De brandweer was uren bezig met nablussen.

De omgeving werd vanwege de veiligheid afgesloten. De precieze oorzaak van de explosie is niet bekend.

Buurtbewoners van de Genestetlaan in Roosendaal zijn woensdagavond opgeschrikt door explosie in een woning.

Beschadigingen aan het dak van de betreffende woning.

De woning verloor door de explosie aan beide kanten de gevel.

Brokstukken lagen verspreid over de weg.

De schade na de explosie is enorm.

De explosie zorgde voor een enorme ravage.

De omgeving is afgezet.

Volledig scherm Ravage na een explosie in Roosendaal. © Christian Traets - Eye4images

Volledig scherm Ravage na een explosie in Roosendaal. © Christian Traets - Eye4images

Volledig scherm Ravage na een explosie in Roosendaal. © Christian Traets - Eye4images

Een gasfles lag op het bed, een andere lag ernaast.

Volledig scherm Ravage na een explosie in Roosendaal. © Christian Traets - Eye4images

Volledig scherm Grote schade na explosie in Roosendaal. © Christian Traets - Eye4images

Volledig scherm Ravage na een explosie in Roosendaal. © Christian Traets - Eye4images