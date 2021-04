Acht teams klaar voor Roosendaals straatvoetbaltoernooi

Sigaret van Roosendaal­se dakdekker was mogelijk de oorzaak van miljoenen­brand in Hapert

31 maart HAPERT/ROOSENDAAL - De brand die eind mei vorig jaar Van der Heijden Transport in Hapert in de as legde, is hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een sigaret. Dat blijkt uit getuigenverhoren bij de rechtbank van twee dakdekkers van Primadak in Roosendaal die ten tijde van de brand werkzaamheden op het dak van het transportbedrijf uitvoerden.