Acht kerstbomen zijn ‘feestelijke lichtpuntjes’ voor Hoevenaren

De leefbaarheidsgroepering noemt het ‘Kerstboom voor de buurt’ met een verwijzing naar een vorige actie ‘Oog voor de buurt’. Als een variant op de bestrijding van eenzaamheid poogde de Samenstichting toen buurtbewoners wat meer bij elkaar te betrekken.

,,Dat gebeurde door onder andere een boodschapje te doen voor een ander, die daar even geen tijd voor had of minder mobiel’’, zegt stichtingsvoorzitter Frans Buijs. ,,Ook uitlenen van gereedschap of zo maar een buurtpraatje kwam dankzij verschillende buurtverbinders tot stand.’’

Trapveldjes

Met die gedachte in het achterhoofd is nu ‘kerstboom voor de buurt’ op touw gezet. In acht wijken staan op plantsoenen of trapveldjes kerstbomen. Buijs: ,,De gemeente was meteen enthousiast, samen regelden we met hovenier Werner Brabers de sparren. Wij hebben de bomen voorzien van lichtjes, de versiering laten we aan de buurt over. We nodigen iedereen uit ze om te toveren tot een feestelijk lichtpuntje in deze donkere dagen.’’

Buijs merkt wel dat het met activiteiten om het saamhorigheidsgevoel op te vijzelen in de vroege coronaperiode beter liep dan nu. ,,De aandacht voor elkaar is wat afgevlakt. Het is ook lastig nu we ons al twee jaar moeten behelpen met zo min mogelijk samenkomen. Als Samenstichting hopen we met de kerstbomen wat vrolijkheid en warmte in de buurt te brengen.‘’

Scouts

Scouts van scouting Maria Goretti en basisschoolleerlingen gaven al het goede voorbeeld met de eerste kerstballen en slingers in de bomen. Buijs oppert dat het ook leuk is om samen met de buren coronaproof een wandeling langs de acht bomen te maken.

Zo zoekt de Samenstichting ondanks alle beperkingen voortdurend naar verbinding. Simpel voorbeeld is de zitbankjes uit de St. Janstraat. ,,Waren in de nieuwe opzet van de straat niet meer ingevuld. Hebben we ze op aanraden van Jan Zagers in het buitengebied van Hoeven geplaatst. Jan en zijn vrouw Ria maken graag een ommetje, maar misten een rustplekje onderweg.’’

Als adviesorgaan voor de gemeente hebben de leden van de Samenstichting zich het afgelopen jaar gebogen over de woon- en omgevingsvisie, is het gladheidsbestrijdingsplan doorgenomen en wordt ook over het nieuwe dorpshuis volop meegedacht. ,,Achter de schermen zitten we inderdaad niet stil‘’, besluit Buijs.