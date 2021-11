Acht aanhoudingen na nieuwe ongeregeldheden in Roosendaal, brand gesticht bij kinderdagverblijf

ROOSENDAAL - In Roosendaal zijn maandagavond nieuwe ongeregeldheden ontstaan. De wijk Langdonk werd tijdelijk afgezet door de politie nadat er drie keer brand was gesticht. In totaal zijn acht mensen aangehouden, aldus de gemeente. Ook werd er brand gesticht bij een kinderdagverblijf aan de Damastberg, in de wijk Het Holle.

Hoewel burgemeester Han van Midden ook maandagavond veel politie achter de hand had en in de wijken Langdonk en Westrand voortdurend politiebusjes rondreden, zagen relschoppers toch kans om brand te stichten. De politie verrichte acht aanhoudingen. Drie van hen werden op heterdaad betrapt. ,,We ontdoen de groep relschoppers van de harde kern en stoppen niet met onze aanhoudende acties tegen hen”, aldus Van Midden in een persverklaring.

Wijk afgezet

De politie zette de wijk Langdonk maandag rond 21.45 uur af. Vanaf dat moment controleerde de Mobiele Eenheid (ME) verschillende personen en voertuigen. Een half uur na de afzetting werd de wijk vrijgegeven. Eerder op de avond, rond 20.30 uur, werd in Reginadonk (Langdonk-West) bouwafval in brand gestoken.

Vrijwel op hetzelfde moment stond aan de Willem Dreesweg in de naastgelegen wijk Tolberg een bushokje in brand. De brandweer rukte voor beide branden uit, die vervolgens snel geblust werden.

Volledig scherm Langs de Reginadonk werd maandagavond volgens de brandweer bouwafval in brand gestoken. © MaRicMedia / Christian Traets

Branden

Daarmee was het nog niet gedaan met de branden: rond 21.30 uur ging er een brandbom af bij de Evelindeflat in Langdonk. Kort daarna werd de wijk door de politie afgesloten. De groep relschoppers in de wijk bestond volgens de gemeente uit ongeveer 15 mensen, van wie er uiteindelijk acht werden aangehouden.

Rond 23.35 uur werd er brand gesticht bij een kinderdagverblijf aan de Damastberg in de wijk Het Holle. Via een ruit van het pand werd mogelijk vuurwerk naar binnen gegooid. De brandweer heeft het vuur geblust en het pand geventileerd. Het is nog niet bekend of het kinderdagverblijf dinsdag open gaat.

Vuurwerkrellen op zondag

De drie branden komen niet uit het niets: zondagavond braken er in Langdonk vuurwerkrellen uit. Door een vuurwerkbom werd een klaslokaal van de pas gerenoveerde basisschool De Gezellehoek verwoest in de wijk De Kroeven, vlak naast Langdonk. De school blijft de rest van de week dicht. Veertien relschoppers werden uiteindelijk opgepakt zondagavond.

Ook zondagavond was het raak in Roosendaal, zo ging het er toen aan toe:

Volledig scherm Brandweer aanwezig bij kinderdagverblijf aan de Damastberg nadat er vermoedelijk vuurwerk naar binnen is gegooid. © Christian Traets

Volledig scherm Langs de Reginadonk werd maandagavond volgens de brandweer bouwafval in brand gestoken. © MaRicMedia / Christian Traets

Volledig scherm We ontdoen de groep relschoppers van de harde kern en stoppen niet met onze aanhoudende acties tegen hen © Christian Traets / MaRic Media



