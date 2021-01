ABN AMRO sluit kantoor in Roosendaal

Nieuwe visie voor het lelijke eendje van de binnenstad: Van verlaten winkelge­bied naar groene woonstraat

19 november ROOSENDAAL - Waar nu de winkelleegstand pijnlijk zichtbaar is, verschijnt vanaf volgend jaar een groene oase in het Roosendaalse stadshart, zo is de bedoeling. De desolate Dr. Brabersstraat moet straks een levendige woonomgeving worden.