Aat van der Leden is pionier op het gebied van stoma: ‘We willen het middel uit de taboesfeer halen’

Gerenoveer­de atletiek­baan Oudenbosch: ‘Loopt lekker’

19 september OUDENBOSCH - De opening van vernieuwde baan van AVO’83, is afgelopen zaterdag een heus sportfeest geworden. Niet alleen was wethouder Hans Wierikx op bezoek om de opening officieel te maken. De club van ruim 400 leden kreeg de voormalig snelste vrouw Nelli Cooman op bezoek èn in actie. Alle onderdelen presetenteerden zich en met name de jeugd genoot van de clinics met Nelli.