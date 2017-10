Aarzelende start duurzaamheidsweek op Airparc Seppe in Bosschenhoofd

In de voorste hangar van Airparc Seppe in Bosschenhoofd liep het allesbehalve storm. Toch vinden de dealers van elektrische of hybride auto's het geen verloren dag. Terwijl gemeentelijk bedrijvenfunctionaris José Besters zich excuseert dat er voor de beoogde accommodatie geen uitwijkmogelijkheden waren, stelt Leon van de Merbel van AutoIndumij haar gerust.

,,Het is in deze markt sowieso nog veel de kat uit de boom kijken. Laat het maar rustig groeien, ik ga op basis van deze eerste sessie geen conclusies trekken.''

Testritje

De bezoekers, die wel de moeite namen naar het vliegveld te komen konden daar een testritje maken in bijvoorbeeld de Renault Zoe of Kia Soul EV. Die laatste wordt geshowd door Autoromme Roosendaal. Martin de Valck gelooft ook wel dat op den duur de elektrische auto's het straatbeeld gaan bepalen. ,,Nu schiet de overheid nog te kort in het netwerk van oplaadpalen. Mensen kopen een auto om er zorgeloos mee te kunnen rijden. Met elektrische auto's is het ook plannen of de afstand te overbruggen valt. Het is nog veel pionieren, maar we moeten het vooral eenvoudiger maken. En natuurlijk struikelen aspirant-kopers nog over de prijs.''

Van de Merbel valt hem bij. ,,Niets forceren. Je ziet dat het in de Randstad harder gaat. Logisch, daar maakt men kortere ritjes. Maar ook hier leent de elektrische zich prima als tweede auto voor bijvoorbeeld de boodschappen of de kinderen van school halen. Het is dat stukje bewustwording waar we met z'n allen in moeen investeren.''

Bewustwording

Aan die bewustwording werkt ook Energiek Halderberge, steeds voorop bij het geven van energie-adviezen. Nieuwsgierigmakend zijn ook de activiteiten van Ampyx Power, die sinds enige tijd ook vanuit Airparc Seppe tests uitvoert met onbemande vliegtuigen, die windenergie opwekken. Orange Aircraft, eveneens gehuisvest op Breda International Airport, werkt aan het prototype van het vliegtuig aan een kabel, dat wind op grote hoogte opvangt en omzet in elektriciteit.

Het zijn noviteiten waar wethouder Frits Harteveld van Halderberge trots op is. Hij geeft 's ochtends in de hangar de aftrap van de Week van duurzaamheid. In zijn tijd als raadslid was het Harteveld een doorn in het oog dat het thema nooit op de Halderbergse agenda stond. Hoe anders is dat nu, want na de voorzichtige openingsdag volgen vandaag nog een excursie naar de rijstplantages van Jan Veerhuis op Albano en het maken van een recycle-kostuum van afval door kunstenaar Anneke Wijn met leerlingen van De Schittering. Op het Prinsentuincollege wordt een duruzame tuin ontworpen. Huishoudelijke apparaten worden hersteld door leden van de KBO en ook Homico en de Martwienkel demonstreren hergebruik van spullen.