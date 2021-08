Aardappelen, uien en asperges uit eigen grond in de boerderijwinkel van Alida en Arno

Voor de rondleiding van Alida (45) en Arno (48) Claassen over het bedrijf begint, drinken we koffie in de leefkeuken. Volgens Alide ‘dé plek waar je als boerengezin bij elkaar bent’. ,,Meer nog dan in de woonkamer ben je hier bij elkaar en neem je samen de dag door.”

Alida en Arno namen in 2004 het bedrijf en de boerderij over van Arno’s ouders. Grootvader Claassen boerde al op de velden rond Stampersgat. Maar dan wel precies aan de andere kant. Wanneer Arno vandaag aan de rand van zijn erf gaat staan, ziet hij heel in de verte de rode dakpannen van de boerderij waar opa ooit begon. Na een ruilverkaveling kwam de familie Claassen terecht op deze plek.

Favoriete product

Arno verbouwt aardappelen, uien en tarwe. ,,Mijn hart ligt toch wel het meeste bij de pootaardappelen. Maar waarom? Da’s een goeie. Ik denk omdat je daar jaarrond werk aan hebt.” Minder heeft Arno op met een bijgewas als wintertarwe, wat vooral gebruikt wordt als vruchtwissel. Alida hoeft geen seconde te denken over haar favoriete product. ,,Dat is de asperge”, zegt ze vol overtuiging.

11 rassen aardappelen Dankzij de ruilverkaveling die de familie Claassen ooit naar deze plek bracht, ligt het grootste deel van het areaal direct aan de boerderij. Arno verbouwt 72 hectare pootaardappelen. In 11 verschillende rassen. Het gros hiervan is voor de export bedoeld. Daarnaast staan er 6 hectare aan consumptieaardappelen. De hoeveelheid plantuien wisselt, maar bedraagt dit jaar 7 hectare. Ook heeft hij 25 hectare zaaiuien. Graan, zoals wintertarwe en wintergerst, staan op respectievelijk 13,5 en 8,5 hectare. De laatste halve hectare is voor de asperges gereserveerd. De regen van de afgelopen weken heeft op veel plekken voor ellende gezorgd. Aan Stampersgat zijn de grootste buien gelukkig voorbij getrokken.

Quote Ik vind asperges echt een product dat je direct bij de boer koopt Alida Claassen Vijf jaar geleden gingen de eerste aspergeplanten de grond in. Vanaf dag één stond vast dat ze de asperges direct aan huis zouden verkopen. Geen gedoe met de veiling, maar alles in eigen hand. ,,Ik vind dit ook echt een product dat je direct bij de boer koopt”, zegt ze. Vooruitlopend op het moment dat er ook daadwerkelijk gestoken zou kunnen gaan worden, richt Alida alvast een winkel in. Aanvankelijk met een beperkt aanbod bestaande uit – hoe kan het anders – aardappelen en uien, met daarbij onder andere asperges die op dat moment nog afkomstig zijn van Alida’s oom.

Daphne (17), de oudste dochter van het gezin, werkt deze zaterdag buitenshuis. Thomas (13) en Isabelle (12) komen wel even kijken. Hoewel ze nog tijd zat hebben om te beslissen wat ze later willen gaan doen, hebben ze al een beetje een idee. ,,Ik wil wel boer worden, maar niet zoals mijn vader”, zegt Thomas. ,,Ik wil na de middelbare een technische opleiding volgen en later gaan werken als loonwerker.” Isabelle kan zou zich een leven op de boerderij eveneens goed voor kunnen stellen. ,,Ik zou best een winkel willen hebben zoals mama”, zegt ze. ,,En ik vind koeien heel erg leuk. Dat zou ik ook wel willen.”

Quote Ik zou best een winkel willen hebben zoals mama. En ik vind koeien heel erg leuk Isabelle Claassen

De rondleiding over het bedrijf begint in een grote hal. Hier staat een vaste zaterdaghulp uit de buurt een van de vele, zeg maar gerust heel vele, houten kuubskisten te repareren door een gebroken plank te vervangen. ,,Werken in kisten is toch het meest praktische”, legt Arno uit. ,,Je hebt er wel eens een lading tussen zitten die bijvoorbeeld heel nat van het land komt, waarbij je het risico loopt dat er rot in komt. Als je dan alle aardappelen op één hoop gooit, dan ben je zo’n partij kwijt. In kisten kun je ze goed gescheiden houden.”

Met de hand

Boven het geklop en gezaag van de medewerker uit, wijst Arno op een machine die niet eens zo gek groot is. In elk geval niet tegen de achtergrond van de enorme stapels kisten die tot aan het dak van de hal gestapeld staan. ,,Een van de beste investeringen ooit”, vindt Arno. ,,Voorheen sorteerden we alle aardappelen met de hand, om ze vervolgens in zakken af te wegen. Nu doet de machine dit voor ons.”

Arno heeft een dikke 70 hectare pootaardappelen staan. Van één hectare komt ongeveer 30 ton pootaardappelen, waarvan ongeveer de helft in zakken van 25 kilo verpakt wordt. Er moeten dus nogal wat zakken gevuld worden.

Helemaal automatisch is het proces nog niet, aangezien er nog steeds iemand nodig is om de zakken dicht te maken en weg te zetten. ,,Hadden we dat ook nog gewild, dan waren de investeringskosten wel héél erg hoog geworden.”

Sorteren aan de leestafel

In een volgende hal, waar weer een andere medewerker, ook uit de buurt, bezig is om aan een van de vele trekkers en machines te sleutelen, vinden we de zogenoemde leestafel, een sorteermachine. Op dit moment ligt er nog een flinke laag stof op de leestafel. Dat zal over een paar weken helemaal anders zijn. Elke kilo aardappelen die van het land komt, komt op enig moment hier voorbij. Voor alle kluiten en slechte aardappelen eindigt de reis hier. De rest mag door naar de loodsen in afwachting van verder transport.

Thomas aan de leestafel, waar de aardappels worden gesorteerd

‘Heel leuk’

De ronde over het bedrijf eindigt bij de winkel waar het een komen en gaan is van klanten. Zo enthousiast als Alida meteen was over een winkel aan huis, zo gereserveerd was Arno. ,,Ik zal heel eerlijk zijn”, zegt hij. ,,Aanvankelijk dacht ik vooral: al die aanloop hier op het erf. Op zich leuk natuurlijk, maar als ik druk ben, dan komt me dat ook niet altijd even goed uit.” Alida knikt instemmend. ,,In het begin had je echt zoiets van ‘ojee’. Maar die discussie in inmiddels al wel voorbij. Nu vind je het eigenlijk vooral heel leuk.”

De winkel is in de loop van een paar jaar enorm uitgebreid. In het seizoen liggen er inmiddels asperges van eigen land. Daarnaast is er kaas, vlees, groente, eieren sap, likeur, noten en wat al niet meer voorhanden. Zeer geliefd zijn de cadeauverpakkingen met verschillende producten. Indien mogelijk haalt Alida de producten direct bij boeren uit de buurt. ,,We moeten elkaar in de regio wel een beetje versterken, toch?” En wie denkt dat regionaal niet exotisch kan zijn, rekent buiten de Vietnamese loempia’s die hier in de vriezer liggen. ,,Afkomstig van een Thaise onderneemster uit Willemstad.”

Quote We moeten elkaar in de regio wel een beetje versterken, toch? Alida Claassen

