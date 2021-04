Aanvraag voor zonnepark Wouw loopt nog steeds

Officieel gaat het college van burgemeester en wethouders over enige tijd een Verklaring van Geen Bedenkingen vragen aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad die niet afgeeft, is de zonneweide echt van de baan.

Initiatiefnemer Kronos wil tussen de Smalle Beek en Het Loopje een zonnepark van 16 hectare realiseren. Die locatie heeft in het dorp van begin af aan voor discussie gezorgd. Het buitengebied kenmerkt zich ter plaatse als een glooiend landschap met verschillende beekdalen.

De locatie

Om Wouw tegemoet te komen, werd co-creatie ingezet: omwonenden mochten meepraten over hoe het park in het landschap ingepast zou worden. Het werd geen succes, want de bewoners mochten overal over meepraten, behalve over de locatie. Terwijl het de betrokken mensen uit Wouw juist daar om ging. De co-creatie liep zo stroef, dat het hele proces als mislukt werd betiteld.

Beekdal

De provincie liet vorig jaar maart weten geen medewerking aan de plannen te geven, juist vanwege de geplande locatie. Het park komt volgens de provincie midden in een gebied met hoge aardkundige waarde (een beekdal) te liggen en het is volgens Den Bosch goed mogelijk dat het zonnepark dat gebied onherstelbaar beschadigt.

Glooiing

De provincie eiste meer onderzoek en dat kwam er. Maar onderaan de streep bleef de provincie op zijn standpunt staan: de aardkundige waarden in het gebied, zoals glooiingen en beekdalen, moeten worden beschermd omdat ze onvervangbaar zijn. Dus werd een jaar geleden bekend dat er een streep door het omstreden zonnepark kon worden gezet.

Schadeclaims

Maar ondertussen lag er nog steeds het verzoek van Kronos om het zonnepark aan te leggen. De gemeenteraad moet zich dus nog steeds buigen over de Verklaring van Geen Bedenkingen, die nodig is voor een bouwvergunning. Als de gemeenteraad die niet afgeeft, is het plan echt van de baan. Kronos kan dan nog in beroep en schadeclaims indienen.

75 hectare

Het college van burgemeester en wethouders adviseert de gemeenteraad de gewenste Verklaring van Geen Bedenkingen voor het zonnepark - dat formeel uit twee delen bestaat - af te geven. Immers, de gemeente heeft 75 hectare grond beschikbaar voor zonneparken en kan niet zo maar nee verkopen. In juni of juli vergadert de gemeenteraad er over.