Aantrekkelijk totaaltheater bij Kijk ons... Roosendaal 750 jaar

Een grote groep medewerkers, van jong tot oud, zet een aantrekkelijke voorstelling op de planken. Het publiek wordt meegenomen naar het ontstaan en de geschiedenis van Roosendaal, die in een vlot tempo aan oog en oor voorbijkomt. De toeschouwers genieten en laten dat ook merken.

Groot orkest

Basis van de productie is het grote orkest van Muziekvereniging Roosendaal dat de zang begeleidt en muziek onder het spel en de videobeelden zet. De composities zijn van Co Vergouwen, altsaxofonist Rik van der Made laat zich als solist van zijn beste kant horen.

Bijzonder fraai zijn de momenten dat het orkest samenspeelt met beiaardier Toni Raats, die op de achtergrond op videobeeld te zien is. De videobeelden leveren een belangrijke bijdrage aan de productie, vooral de historische filmpjes en de opnames van de stad vanuit vogelperspectief zijn de moeite waard.

Het verhaal van Sara wordt verteld door de jonge Sara van Gaans, die vrij en onbevangen speelt en een goede zangstem heeft. De gesprekken van Sara met haar opa vormen de historische lijn van de Roosendaalse geschiedenis.

Vertelvorm

Het is niet erg origineel om voor de vertelvorm van opa-kleinkind te kiezen, maar het is wel een manier om duidelijk te maken hoe Roosendaal zich ontwikkeld heeft en wat kenmerkend is voor de stad. Het mimespel van het turfsteken en van de vluchtelingen uit de Eerste Wereldoorlog past goed in het geheel.

Martine van de Kar, die het koor leidt, brengt als soliste op indrukwekkende wijze een versie van Jacques Brels 'Amsterdam', maar nu met een Franse tekst over de historie van Roosendaal. Zangeres Julia Schutten lijkt me een talent dat eraan komt. Ze brengt twee songs, waarbij zeker haar vertolking van 'Girl on fire' van Alicia Keys samen met het koor staat als een huis. Alsof het haar geen moeite kost, weet ze de toeschouwers te raken.

Stijl

Ook de materiële vormgeving is in orde; de voorstelling heeft stijl. Op de Markt is een groot podium en een overdekte tribune opgetrokken met op de achtergrond de St. Janskerk, die een aantal malen deel uitmaakt van het decor. De belichting is professioneel en kleurrijk, de kleding van de spelers en de zangers verzorgd. Het geluid van het orkest en van de solisten is uitstekend.

Het was een genoeglijke avond, met een spektakel waarin een beroep gedaan werd op de 'gewone' Roosendaler die enthousiast met liefde voor muziek en theater en door samenwerking met anderen een bewonderingswaardige prestatie levert.

Kwaliteit begint aan de basis, dat laat deze productie zien. Een carnavaleske toegift kon natuurlijk niet ontbreken, dat hoort erbij in Tullepetaonestad. Mooi theaterwerk!

'Kijk ons... Roosendaal. Het verhaal van Sara' van Muziekvereniging Roosendaal en andere groepen. Gezien 26 september 2018 (try out) op de Markt van Roosendaal.

Tekst Kees Vermeeren. Productie Merijn Backx, Eef Stoopendaal. Regie Corné van Sprundel. Muzikale leiding Rob Sloekers. Choreografie Rob van de Geijn.

Nog te zien op 28 en 29 september 2018. (Aanvang 21.00 uur.)