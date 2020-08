Aantal voorstellingen in De Kring blijft volgend seizoen gelijk

Nog ingewikkelder

Om het nog ingewikkelder te maken: alle theaters zaten met hetzelfde probleem. Een voordeel is dat over de prijzen van de voorstellingen vrijwel niet onderhandeld hoefde te worden; landelijk is afgesproken dat de prijs een vaststaand gegeven is. In vergelijking met voorgaande seizoenen is het aantal voorstellingen nu toch ongeveer gelijk gebleven.



De kleine zaal van de Kring krijgt een wat intiemere opstelling met tafels en stoelen. Er kunnen tachtig mensen in. Door slim met de stoelen in de grote zaal om te gaan kunnen er 250 mensen in. Daar komt bij dat sommige shows twee keer per dag worden gespeeld. Zo komt Herman van Veen in oktober twee dagen naar Roosendaal en speelt hij twee voorstellingen per dag. ,,Dat is uniek voor zo iemand", zegt Simone Kort. De aanvangstijden variëren nogal in de komende tijd.