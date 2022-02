Aantal vliegbewegingen op Breda Airport nog ver onder de norm

Dat zeggen de directeuren Stef Have en Jan Voeten van Breda International Airport in een reactie op het persbericht van de Partij voor de Dieren (PvdD) van vorige week.

Provinciale Staten

Aan de vooravond van de behandeling van het gewijzigde Luchthavenbesluit door Provinciale Staten liet de PvdD weten bang te zijn dat de provincie de geluidsruimte van het vliegveld zou gaan oprekken. Met andere woorden: dat Seppe meer lawaai mag gaan produceren.

Dat komt volgens de partij vooral omdat in 2013 fouten zijn gemaakt die nu nog steeds als basis voor het airportbeleid gelden. Vooral het aantal helikopterbewegingen klopt niet, volgens de PvdD, die als enige tegen het voorstel stemde.

Volledig scherm Een modern zakenvliegtuig op Breda International Airport bij Bosschenhoofd. © S. Hack

Have en Voeten denken daar anders over. Ze leggen uit dat het aantal helikopterbewegingen zelfs op twee manieren aan banden is gelegd. Als eerste is een grens gesteld aan het maximaal aantal helikopterbewegingen: 900 per jaar. Bovendien is een grens gesteld aan het geluid dat de heli's samen mogen produceren.

Quote We mogen per jaar 900 helikopter­be­we­gin­gen hebben. De afgelopen jaren hebben we er steeds tussen de 700 en 800 gehad Jan Voeten, Directeur Breda International Airport

,,We mogen per jaar 900 helikopterbewegingen hebben. Een start en een landing zijn twee bewegingen. De afgelopen jaren hebben we er steeds tussen de 700 en 800 gehad. En vorig jaar waren er 36 zware helikopters van 2 ton en meer, zoals tien politievluchten, zes ambulancevluchten, twaalf inspectievluchten en vier Apachevluchten. Twee keer ging het om een privétoestel en twee keer om een traumaheli uit Zweden op doorreis", somt Jan Voeten op.

Volledig scherm Een Duitse dubbeldekker is geland op Breda International Airport bij Bosschenhoofd. © Bert Verhulst

In 2009 is bepaald dat er 58.000 vliegtuigbewegingen mogen zijn. In de voorbije dertig jaar is het aantal van 58.000 vliegbewegingen slechts twee keer overschreden. In 1991 en in 1999. Maar toen gold dus nog een geheel ander regime.

Nieuwe rekenmodellen

,,In 2013 zijn nieuwe rekenmodellen geïntroduceerd”, zegt directeur Have. ,,Voorheen werden helikopters gelimiteerd tot 900 bewegingen, zonder gewichtsbeperking. In de nieuwe situatie kon geluid wél berekend worden en is de limiet van 900 bewegingen gehandhaafd. Omwonenden worden beschermd door de limiet van maximaal 900 bewegingen per jaar. Hetgeen neerkomt op gemiddeld 1,3 vluchten per dag.”