Aantal leerlingen op basisscholen groeit weer in West-Brabant

Rucphen wil samen strijden tegen ‘jeukrups’

13:00 RUCPHEN - ,,We bouwen samen aan de toekomst.’’ Een echte Mans de Jong formulering, die niettemin een ware omslag weergeeft: natuurbeschermers als hij en de gemeente zien elkaar niet (meer) als tegenstrever. Voor een gedachtewisseling over herstel van het evenwicht in de natuur vinden ze elkaar in de Rucphense Heemtuin. Aanleiding is de steun aan natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups via verschillende soorten nestkastprojecten.