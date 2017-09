Aanschuiven richting Roosendaalse binnenstad

Avondspits

Daar staat op deze zaterdag rond half twee voortdurend een lang lint auto's die de stad in willen en dan hebben we het nog maar over een voor Roosendaalse begrippen 'rustige' dag. Het geduld van de automobilisten blijft beperkt tot een paar minuten, maar buurtbewoners hebben het eerder deze week wel eens gekker gezien in de avondspits. ,,Soms staat er dan een rij tot aan de verkeerslichten bij de Strausslaan. Dat is al een gauw een paar honderd meter'', zegt de bewoner die toch wel iets gewend is. ,,Ik hoop maar dat dit door de werkzaamheden elders in de stad iets tijdelijks is. Anders krijgen we hier in de toekomst echt een structureel probleem'', zegt hij.