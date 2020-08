Aanrijding tussen auto en taxi in Roosendaal, automobilist onder invloed achter het stuur

Dj's zwoegen de festivallo­ze zomer door: ‘Het is niet alleen een financiële tegenval­ler, maar ook een mentale’

9 augustus De festivalzomer is voor dj's bij uitstek de belangrijkste periode van het jaar. Met meerdere shows per week in binnen- en buitenland is het niet alleen het uitgelezen moment om te zien hoe het publiek reageert op nieuwe muziek, het is ook de periode waarin gouden bergen verdiend worden. Hoe anders is dat dit jaar. Nagenoeg alle festivals zijn afgelast en veel dj's zwoegen voor hun inkomsten, die ze door de coronacrisis steeds verder zien teruglopen. Wanneer ze weer aan de bak kunnen, weet niemand: ,,Ik ga er niet vanuit dat alles snel weer normaal zal zijn, ook economisch niet.”