Aanplant mais hindert aanleg trapveldje in Zegge

ZEGGE - De jeugd van Zegge moet nog enkele maanden wachten op het lang verwachte trapveldje. Zeer tegen de zin van de Dorpsraad, verzekert woordvoerder Marco van Overveld, die zich voor het project inzet. ,,Of we uitstel tandenknarsend moeten accepteren? Het is eerder zo dat het een heel kunstgebit kost”, reageert hij.

Bijna drie jaar sleept de kwestie rond de aanleg van een veldje bij het Dorpsbos, bij de Kapelstraat. ,,Een prachtige locatie’’, weet Marco van Overveld. Jongeren brachten handtekeningen bijeen en de Dorpsraad drong bij de gemeente aan op de faciliteit. Toezeggingen ten spijt is het nu deze zomer toch nog geen feit.

Wind van voren

Wethouder Martien de Bruijn toont begrip voor de ergernis over het uitstel en erkent ruimhartig dat het fout is gegaan. ,,Ik heb de wind van voren gekregen’’, zegt hij over reacties uit Zegge. Door een misverstand is de agrariër die de grond van de gemeente huurde voor 1 juni toch een keer maïs gaan inzaaien. Naar verwachting kan die in september, oktober worden geoogst.

,,We waren onaangenaam verrast door dit bericht’’, erkent Van Overveld. Vooral het gebrek aan overleg steekt de Dorpsraad. Die voorziet echter dat er weinig anders opzit dan te wachten tot het oogsttijd is. ,,We stonden klaar om het veldje op 1 juni in te zaaien. We hebben alles, doelpalen en al.’’ Volgens de wethouder start de aanleg echter meteen als de maïs van het land is.