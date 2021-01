Aanpak vuurwerkoverlast levert Roosendaalse politie unieke award op: ‘We konden niet om jullie heen’

Update Forse corona-uit­braak in Bravis ziekenhuis: tientallen patiënten en medewer­kers besmet

22 januari ROOSENDAAL - De afdeling interne geneeskunde/oncologie van het Bravis ziekenhuis in Roosendaal is getroffen door een forse corona-uitbraak. In totaal is bij 21 patiënten en 38 medewerkers een besmetting vastgesteld. Het gaat niet om de Britse variant. De besmette medewerkers zitten in quarantaine. De afdeling is gesloten.