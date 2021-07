Aanpak treiterjongeren gaat als lopend vuurtje door Roosendaal

interview Kroegbaas leukste voet­balkroeg van Nederland: ‘Als je je eerste carnaval aankunt, kun je alles aan’

6 juli SPRUNDEL - Dat een kastelein nog altijd sfeerbepalend is voor een kroeg, bewijst Ronnie Gommers dag in, dag uit. Met zijn café De Coop in Sprundel werd hij de afgelopen jaren uitgeroepen tot ‘leukste voetbalkroeg van Nederland’. Bovendien vormde het dranklokaal aan de St. Janstraat het decor van de landelijke Tour-commercial van Skoda. Niet slecht voor een man die op zijn 29e vanuit het bankwezen in de horeca stapte.