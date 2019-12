Aanpak illegaal gebruikte grond in Roosendaal wil maar niet vlotten: ‘We hebben ons hier op verkeken’

Volop onderzoek overval Roosendaal, nog geen verdachten aangehou­den

8 december ROOSENDAAL - Er zijn nog geen verdachten aangehouden van de woningoverval, zaterdagavond aan de Christiaan Huijgensstraat in Roosendaal. ,,We hebben de zaak nog volop in onderzoek”, laat een politiewoordvoerder weten.