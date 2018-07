'Aanpak asbestverwijdering in Roosendaal niet overhaasten'

Miljoenen­pro­ject religieus erfgoed in Oudenbosch kan van start

16 juli OUDENBOSCH - De uitvoering van miljoenenproject 'religieus erfgoed in Oudenbosch' is een stap dichterbij. Maandag ondertekenden de provincie Noord-Brabant, gemeente Halderberge, Woonkwartier en aannemer Van Agtmaal de samenwerkingsovereenkomst. Miljoenen euro's gaan naar het behoud van het religieus erfgoed in het centrum van Oudenbosch. Het streven is om nog eind dit jaar van start te gaan met het eerste deelproject.